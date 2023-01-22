اهداف الأهلي والزمالك في الدوري المصري، تعرض الزمالك لهزيمة ساحقة أمام نظيره الأهلي بثلاثية مقابل صفر، في الجولة الـ 14 من عمر الدوري المصري الممتاز 2023، التي أقيمت يوم أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، وهو ما عزز مكانة الأهلي في صدارة الدوري الممتاز، متفوقاً على الزمالك وبيراميدز أقرب المنافسين له، ومواصلاً لمسيرته الجيدة في اللا هزيمة منذ 2022-2023، إذ يبحث من فاته مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي عن، ملخص أهداف الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك

يهتم عشاق الكرة المصرية في مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن هناك من لم يسعفهم الوقت لمشاهدة المباراة، بسبب انشغالهم أو لظروف حكمت عليهم، لذا يبحثون الآن عن، ملخص مباراة الأهلي والزمالك، وهو وقت لا يتعدى الـ 10- 15 دقيقة يلخص أهم أحداث المباراة ا خلال الـ 90%، وهو وقت جيد لمن لا يسعفهم الوقت لمشاهدة المباراة كاملة، لذا ينشر لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اهداف الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

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جووووووووووووول| محمد شريف يسجل الهدف الثالث pic.twitter.com/nQq9JgTxA3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2023

جوووووووووول| محمود عبد المنعم "كهربا" يسجل الهدف الأول ⚡️ pic.twitter.com/fD5vshMBGB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2023

اهداف الأهلي ضد الزمالك 3-0

اهداف الأهلي ضد الزمالك 3-0، وسجل أهداف الأهلي الثلاثة، محمود كهربا في الدقيقة 61، وهدفان لمحمد شريف في الدقيقة الـ 75، و90، إلى أن انتهى اللقاء بفوز ساحق للأهلي ضد غريمه في الكرة الزمالك، الأمر الي عزز من صدارة الأهلي للدوري المصري الممتاز حتى الجولة الـ 14 من عمر الدوري، ساعياً بكل قوة وعزيمة إلى الفوز بلقب الدوري المصري الغائب عن خزائنه لموسمين على التوالي.

جووووووووووووول | محمد شريف يسجل الهدف الثاني pic.twitter.com/E8pHibfTb3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2023

اهداف الأهلي اليوم

في هذه المقالة، سنضيف لكم، اهداف الأهلي اليوم، وهي الثلاثية التي سجلها النجمان محمود كهربا ومحمد الشريف في مرمى الزمالك، ليتوج الأهلي بفوز ثمين يعزز من صدارته للدوري، بينما يواصل نادي الزمالك نتائجه السلبية في المباريات الأربع الأخيرة، إضافة إلى فشله في التأهل لنهائي كأس مصر بعد هزيمته من نادي بيراميدز، و" target="_blank">لمشاهدة أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 اضغط على هذا الرابط، من موقع يوتيوب الشهير.