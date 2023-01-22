الرابعة خلال ساعات: إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار باللد

أصيب فجر اليوم الأحد 22/1/2023، شابٌ بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار في اللد، هي الإصابة الرابعة التي تسجل بالمدينة جراء أعمال عنف خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغاً عن جريح جراء جريمة إطلاق نار في اللد، حيث نقل بسيارة خاصة إلى طواقم الإسعاف عند شارع رقم 1، وقدمت له الطواقم الطبية العلاجات الأولية ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "شيبا" لاستكمال العلاج.

وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات أو تكشف عن ملابسات وخلفية الجريمة.

وتعتبر، جريمة إطلاق النار الرابعة التي تسجل في اللد في غضون ساعات، حيث أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في المدينة مساء السبت، دون أن تنفذ الشرطة أي اعتقالات.

وبلغت حصيلة الإصابات جراء جرائم إطلاق النار التي وقعت في اللد في غضون الساعات الأخيرة، 4 إصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ويشهد المجتمع العربي، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم، 5 ضحايا هم سليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر بالنقب، والذي قُتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بالإضافة إلى علي الجاروشي من الرملة، وأشرف مشعل من الناصرة، ومهران أبو سيف من يافا، وشربل عاطف عزام من عبلين.

فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي.