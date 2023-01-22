بالصور المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك

واصل العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد 22/1/2023، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، في انتهاك يومي للمستوطنين للمسجد الأقصى، حيث يقتحمونه بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.