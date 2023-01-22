طقس فلسطين.. أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:14 ص
22 يناير 2023
طقس فلسطين.. أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/01/22، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد إن يوم الاثنين 2023/01/23، يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات