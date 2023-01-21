لجنة الانتخابات المركزية: نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بلغت 73%

قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، إنّ نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بلغت 73% بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية برئاسة القاضي أحمد ولد علي، فإن (1163) ناخبًا من أصل (1591) ممن يحقُّ لهم الاقتراع شاركوا بالتصويت بنسبة 73%، لاختيار 13 عضوًا لمجلس إدارة الغرفة الذي يتنافس على مقاعده 25 مرشحًا.

وبيّنت اللجنة أنّ الطواقم تقوم حاليًّا بعملية فرز الأصوات بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، على أن يتبعها إعلان نتائج الانتخابات فور الانتهاء من عملية الفرز.