جيش الاحتلال يوقف تسيير مسيرات من نوع "شوفال" بعد تكرار سقوطها

قرر جيش الاحتلال اليوم السبت وقف تسيير مسيرات من نوع "شوفال" بعد تكرار سقوطها، وفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

و أوضحت الصحيفة أن الطائرة المسيرة التابعة لجيش الاحتلال التي تعرضت لأضرار أثناء إقلاعها اليوم باهظة الثمن، وقرر الجيش وقف استخدامها في الوقت الحالي حتى الوقوف على أسباب أعطالها.

و نقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله إنه لم تقع اصابات بسبب الحادث، مشيراً الى أنه سيتم فتح تحقيق بالحادث، مضيفاً أن قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، أمر بوقف أسطول "شوفال" حتى الإنتهاء من التحقيق في الحادث.