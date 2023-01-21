فيديو: سبب اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد

فيديو: سبب وحقيقة اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد، لا يزال اسم راشد الماجد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية والسعودية بشكل خاص، خاصة بعد انتشر خبر مفاده اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد عن الغناء، الأمر الذي احدث ضجة كبيرة بين محبي ومعجبي الفنان راشد الماجد، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات من قبل محبى الفنان راشد الماجد، حول حقيقة خبر اعتزال الفنان راشد الماجد بعد تداول العديد من المواقع الإخبارية بعضها أكد وأخر نفى هذا الأم، لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن حقيقة اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد.

ما حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد الغناء

والفنان راشد الماجد مغني سعودي، ويُعتبر من أشهر مطربي الخليج، ووُلد في البحرين من أبٍ سعودي وأمٍ بحرينية، ويَملك جواز السفر البحريني، وحاز خلال مسيرته الفنية على جائزة إم تي في الموسيقية الأوروبية لأفضل فنان في الشرق الأوسط، و مشواره الفني ممتد لأكثر من 30 سنة، استطاع خلاله أن يحصد النجاحات والإنجازات المتتالية، كما استطاع أن يضيف الكثير للفن العربي والموسيقى العربية.

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حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد

وخلال الساعات الماضية، أعلنت مواقع إخبارية خبر اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد عن الغناء، معللين سبب اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد رغبة في التوبة والرجوع إلى الله وطريق الصلاح.

وعقب انتشر خبر اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد، فعل الكثيرين من محبي الفنان راشد الماجد هاشتاق#راشد_الماجد، وغرد الكثيرين تحت هذا الهاشتاق، فقد قال أحد المتابعين: "كنت أنتظر حفلته لكن إذا صح الخبر؟ الله يثبته يارب ويهدي قلبه، أحبه حُب عظيم هالفنان".

من هو الفنان راشد الماجد

فيما قالت معجب أخر: "إذا فعلًا قرر يعتزل وتاب صراحة فرحانه له والله يثبته بس في الوقت نفسه بشتاق لصوته من الفنانين الكبار اللي ما يتقارنون بأحد".

بدوره غرد حساب باسم محمود :"والله كان الخبر فعلا صحيح أنه الله سبحانه أراد به خير كبير والله ما فيه أفضل من طريق الهداية بخصوص المغنين ذنوب في كل وقت حتى وهو نايم تجيه ذنوب يارب توب علينا وعليهم".

راشد الماجد ويكيبيديا

وبالتزامن مع ذلك غرد أحد المعجبين السعوديين في الفنان السعودي راشد الماجد، قوله بتعليق حاز على اعجاب الكثيرين بقوله " سقط جسر من جسور الفن في العالم العربي".

وبشأن حقيقة خبر اعتزال الفنان راشد الماجد، فقد بينت مصادر مقربة من الفنان راشد الماجد أن خبر اعتزال الفنان راشد الماجد لا أساس له من الصحة وهو في اطار الاشاعات التي تعترض طريق الفنان راشد الماجد خلال مسيرته الفنية.





هل اعتزل الفنان راشد الماجد الغناء

وفي ذات السياق وتزامنا مع عمليات البحث التي تجرى عن حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد، صرح حسن طالب، مدير أعمال راشد الماجد، أن الفنان السعودي سيعود للغناء مجددا، وذلك في مقابلة صحفية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فأن الفنان السعودي راشد الماجد متوقف عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به، وبينت وسائل الاعلام أن راشد الماجد توقف عن إحياء الحفلات منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2022، عقب إحيائه حفلة في "مهرجان دبي للتسوق" مباشرة، وغاب منذ ذلك الحين بسبب إصابته ببعض المشاكل الكبيرة في أحباله الصوتية.

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حقيقة اعتزال وتوبة الفنان راشد الماجد

وحول خبر اعتزال الفنان راشد الماجد، وخلال كتابة هذه المقالة رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مقطع فيديو يوضح فيه حقيقة خبر اعتزال الفنان راشد الماجد وما هي أسباب اعتزال الفنان راشد الماجد وما دوافع اعتزال الفنان راشد الماجد الغناء، ولمشاهدة مقطع الفيديو يمكنكم مشاهدته من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا