بكيرات: الاحتلال أعاد وضع قبة وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس التاريخية

أعادت سلطات الاحتلال وضع قبة وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس التاريخية، التي أزالتها مؤخرًا، بحجة القيام بأعمال ترميم.

و قال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، اليوم السبت: " منذ ثمانية أشهر، تمت إزالة قبة مئذنة مسجد قلعة القدس، في إطار عملية ترميم لها، وكان لدينا قلق كبير أن الاحتلال يسعى لعدم إرجاع المئذنة، كون الأمر أخذ وقتا طويلا".

و أوضح بكيرات بأنه تم اطلاق حملة لمتابعة قضية المئذنة، و كانت هناك مراقبة لما يجري داخل القلعة، و تم تقديم اعتراض لدى ما تسمى "سلطة الآثار" و القائمين على ادارتها، حيث طالبنا بضرورة ارجاع القبة و الهلال الى مكانهما، كونهما يمثلان عروبة القدس، و هما من أجمل مآذن القدس".

و لفت الى أنه تم وضع مداميك المئذنة و القبة و حامل الهلال يوم امس الجمعة، و تم إعادة المئذنة لما كانت عليه من قبل".

وتقع المئذنة التاريخية بالزاوية الجنوبية الغربية من قلعة القدس الشامخة، أنشأها السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 1310م، ورممها السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 1532م، ثم جُددت عام 1655، في عهد السلطان العثماني محمد الرابع.