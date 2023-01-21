مشاهدة ماتش الأهلي ضد الزمالك بث مباشر اليوم على أون سبورت HD 

مشاهدة ماتش الأهلي ضد الزمالك بث مباشر اليوم على أون سبورت بجودة عالية HD السبت 21-1-2023 ، وبعد قليل وعلى استاد القاهرة الدولي ستنطلق بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي وسط استعداد كبير من المتابعين من متابعي الدوري المصري في مصر وخارج البلاد حيث يدخل الفريقين بمعنويات عالية من أجل خوض هذه المباراة التي تذاع حصريا على اون تايم سبورت وفي هذا الإطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي تتحدث عنها من جميع الجهات علما أنها تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المحلي وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف شبه يوميا على الأهلي الزمالك وكل ما عليكم سوى المتابعة لأخر حرف وهو التالي :

بث مباشر ماتش الأهلي ضد الزمالك اليوم

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن مباراة الزمالك والأهلي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، حيث بدأت الجماهير المصرية في التوافد إلى الملعب من أجل مشاهدة الشوطين والتعرف على الفائز .

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة والنصف بقطر ، وتذاع بشكل مباشر على قناة اون تايم سبورت وقناتي الزمالك والأهلي .

بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي HD

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التفاصيل التي من خلالها تتعرفون فيها على تشكيل مباراة الأهلي ضد الزمالك في مواجهة هذه الليلة وهي التالي: وفي خط الوسط فإنه يضم كل من: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة، وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

كما ويأتي في خط الهجوم كل من : محمود كهربا، وفي خط الوسط فإنه يضم كل من : مروان عطية وأليو ديانج، كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: محمد الشناوي.



مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك

وفي هذه الفقرة يمكن لكم التعرف على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري حيث يتولى حراسة المرمى يضم كل من : محمد عواد.

وفي خط الدفاع يضم كل من : حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وعمر جابر.

ونواصل معكم في تقديم التفاصيل التي تتحدث عن تشكيلة الزمالك في خط الوسط كل من اللاعب: عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وفي خط الهجوم فإنه يضم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وقبل هذه المواجهة التي بدأت قنوات الرياضية المصرية في تغطيتها من خلال مراسيلها وأيضا عبر استضافة محللون رياضيون نشير لكم إلى أن الأهلي يمتلك رصيد 31 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة ، فاز فيها تسعة لقاءات وتعادل في أربعة.

كما وسيعلق على مباراة الزمالك ضد الأهلي ، كل من المعلق الرياضي مدحت شلبي وبلال علام وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة حيث المطلوب منكم هو ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة المباراة وهي قنوات تنقل بجودة عالية .

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مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اون سبورت

وفي اطار تقديم شرح المعلومات نقدم لكم ترددات قناة اون تايم سبورت والتي من خلالها ستشاهدون مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر بجودة HD وهي التالي:

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات. 11681. 27500. أفقي. 5/6 HD لا يوجد بها تشفير.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ: الجودة الدرجة التشفير نايل سات. 10853. 27500. أفقي. 5/6 HD 7.3 غرب. لا يوجد بها تشفير.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات. 11861. 27500. رأسي. 5/6 HD القناة مفتوحة.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع حول مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم على يلا شوت السبت 21-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع اجمل الاستمتاع مع الاهل والاحباب في مشاهدة المباراة .