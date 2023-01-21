صحيفة "اسرئيل اليوم": بن غفير سيطالب بخصم آخر من أموال السلطة الفلسطينية

ذكرت وسائل اعلام عبرية بأن ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير سيطالب بخصم آخر من أموال السلطة الفلسطينية المستحقة، و ذلك خلال جلسة الحكومة المقبلة.

و بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن ايتمار بن غفير يحاول الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل منفذي العمليات الفدائية في الضفة.

و أشارت الصحيفة الى أن هذه خطوة مهمة تأتي بعد قرار وزير المالية بحكومة الاحتلال، سموتريتش الأسبوع الماضي، و الذي بموجبه تم خصم 38 مليون شيكل من أموال السلطة و تحويلها الى ما اسماها "عائلات ضحايا الإرهاب".