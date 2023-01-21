المنتخب المصري يحقق فوزاً ساحقاً على منتخب البحرين في كأس العالم لكرة اليد

فاز المنتخب المصري، مساء اليوم السبت، على نظيره البحريني في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا.

و بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي في دوري كأس العالم لكرة اليد، حيث أصبح المنتخب المصري الممثل الوحيد للعرب في ربع نهائي البطولة، بعد وداع أغلب المنتخبات العربية للبطولة من دورها الأول.

و حقق المنتخب المصري فوزاً ساحقاً على منتخب البحرين بنتيجة 26-22 ضمن مواجهات الدور الرئيسي من المونديال.

و حقق منتخب مصري فرصة الوصول بعد أن وصل رصيده للنقطة 8 ليحتل بها صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد المنتخب البحريني عند النقطة 4 في المركز الثالث.

و تقدم المنتخب المصري ب 13-9 في الشوط الأول وحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على صالة مالمو بالسويد.

و من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة مع المنتخب الدنماركي مساء بعد غد الاثنين المقبل في قمة مواجهات المجموعة وتحديد المتصدر.