NOW- بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك HD اليوم على يلا شوت وأون تايم سبورت

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم على يلا شوت السبت 21-1-2023 ، ويلعب الفريقين المصريين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز ويقوم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه السطور في شرح التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن رابط مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر وبدون تقطيع ، ويجري المتابعون في جمهورية مصر العربية وغيرها عبر جوجل عمليات بحث وصلت لمئات الآلاف ويترتب على الجميع بعد هذه المقدمة في الموصلة بالمتابعة حتى قراءة السطر الأخير وهي تحتوي على جميع المعلومات حول هذه المباراة النارية وهي التالي :

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت 21-1-2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن مباراة الزمالك والأهلي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، حيث بدأت الجماهير المصرية في التوافد إلى الملعب من أجل مشاهدة الشوطين والتعرف على الفائز .

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة والنصف بقطر ، وتذاع بشكل مباشر على قناة اون تايم سبورت وقناتي الزمالك والأهلي .

بث مباشر ماتش الزمالك والأهلي HD

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التفاصيل التي من خلالها تتعرفون فيها على تشكيل مباراة الأهلي ضد الزمالك في مواجهة هذه الليلة وهي التالي: وفي خط الوسط فإنه يضم كل من: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة، وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

كما ويأتي في خط الهجوم كل من : محمود كهربا، وفي خط الوسط فإنه يضم كل من : مروان عطية وأليو ديانج، كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: محمد الشناوي.

مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك

وفي هذه الفقرة يمكن لكم التعرف على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري حيث يتولى حراسة المرمى يضم كل من : محمد عواد.

وفي خط الدفاع يضم كل من : حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وعمر جابر.

ونواصل معكم في تقديم التفاصيل التي تتحدث عن تشكيلة الزمالك في خط الوسط كل من اللاعب: عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وفي خط الهجوم فإنه يضم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وقبل هذه المواجهة التي بدأت قنوات الرياضية المصرية في تغطيتها من خلال مراسيلها وأيضا عبر استضافة محللون رياضيون نشير لكم إلى أن الأهلي يمتلك رصيد 31 نقطة، حصدها من خوض 13 مباراة ، فاز فيها تسعة لقاءات وتعادل في أربعة.

كما وسيعلق على مباراة الزمالك ضد الأهلي ، كل من المعلق الرياضي مدحت شلبي وبلال علام وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة حيث المطلوب منكم هو ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة المباراة وهي قنوات تنقل بجودة عالية .

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مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر

وفي اطار تقديم شرح المعلومات نقدم لكم ترددات قناة اون تايم سبورت والتي من خلالها ستشاهدون مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر بجودة HD وهي التالي:

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات. 11681. 27500. أفقي. 5/6 HD لا يوجد بها تشفير.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ: الجودة الدرجة التشفير نايل سات. 10853. 27500. أفقي. 5/6 HD 7.3 غرب. لا يوجد بها تشفير.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على نايل سات

قمر صناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات. 11861. 27500. رأسي. 5/6 HD القناة مفتوحة.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع حول مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم على يلا شوت السبت 21-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع اجمل الاستمتاع مع الاهل والاحباب في مشاهدة المباراة .