الاحتلال يجدد اعتقال ياسر شماسنة إدارياً للمرة الثانية تواليًا

جددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 21/1/2023، الاعتقال الإداري بحق الأسير عماد ياسر شماسنة، من بلدة قطنة شمال غربي القدس، للمرة الثانية تواليًا.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري (بدون تهمة) بحق الأسير "شماسنة" مدة 4 شهور قابلة للتجديد.

واعتقل جيش الاحتلال، الشاب عماد شماسنة، يوم 22 أيار/ مايو 2022، على حاجز طيّار "مفاجئ" بين بلدتي بدو والجيب، شمال غربي القدس، وحوّل بعد توقيفة 8 أيام للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

و"الإداري"؛ اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما بـ "الملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 850، منهم 80٪ أسرى سابقون، ومن بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، بينما يعتقل الاحتلال قرابة الـ 4780 فلسطينيًا بينهم 29 أسيرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.