دعم بلجيكي لإقامة مشاريع تنموية في فلسطين

أعلنت حكومة اقليم بروکسل البلجيكي اليوم السبت 21/1/2023، موافقتها على اقتراح لاختيار فلسطين كمنطقة جديدة ذات أولوية لإقامة مشاريع إنمائية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن وزير الدولة للعلاقات الدولية والتعاون الإنمائي في إقليم بروكسل باسكال سميت وافق على الاقتراح بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بعد عودة بعثة لتقصي الحقائق من القدس الشرقية ورام الله.

ونقلت الوكالة عن سميت قوله في بيان صحفي "إن دعم الأرض الفلسطينية المحتلة أصبح الآن أولوية لإقليم بروكسل، خاصة أنه استطاع الوقوف على الحقائق والاحتياجات المحلية خلال زيارته الأخيرة".

وأوضح البيان أنه اعتبارا من العام الجاري يمكن لحكومة إقليم بروکسل البلجيكي تقديم الدعم للجمعيات في فلسطين التي أنشأت مشاريع تنموية في العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال النسائية والشبابية والزراعة الحضرية وتطوير قطاع الخدمات والضيافة وإدارة النفايات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك ستصبح محافظتا رام الله والبيرة شريكتين محليتين لاتفاق التعاون الانمائي المقبل، ويضم إقليم بروكسل 19 بلدية من بينها العاصمة بروكسل.