الخليل: وفاة طفل متأثراً بجراحه الخطيرة بحادث دعس من قبل أحد أقاربه

أعلنت مصادر محلية اليوم السبت 21/1/2023، عن وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها مساء أمس، نتيجة تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالضفة المحتلة.

وذكرت المصادر المحلية، أن الطفل قد تعرض للدعس أثناء تواجده أمام المنزل، من قبل أحد أقاربه أثناء قيادته (لجرار زراعي)، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة جرى نقله على إثرها إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، إلا أنه أعلن الأطباء عن وفاته اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه"