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بالفيديو
إزالة المنازل في منطقة عنق الزجاجة غرب غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:42 م
21 يناير 2023
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