لهذا السبب.. الكلب "سبايك" يدخل موسوعة غينيس..!

دخل الكلب "سبايك" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث أضحى نتيجة لذلك من ضمن الحيوانات المشهورة في العالم.

والكلب من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، من ولاية أوهايو، ويبلغ من العمر 23 عاما و7 أيام، حيث أصبح سبايك أكبر الكلاب سنّا في العالم على قيد الحياة.

وكان قبل الكلب سبايك الأطول عمراً كلب يسمى "بلوي"، وتوفي عام 1939 عن عمر ناهز 29 عاما و5 أيام.

ويُشار إلى أن "سبايك" مملوك لسيدة تدعى ريتا كيمبال، وجدته وحيدا في ساحة انتظار السيارات محل بقالة عام 2009، وربّته منذ ما يقرب من 14 عاما.

وصرحت المالكة كيمبال قائلةً :"عندما وجدته كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب سلسلة أو حبل، وقد أخبرها موظف المحل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام".

وأضافت كيمبال:" أنها أخذت الكلب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 10 سنوات إلى منزلها".

وتابعت :"سبايك كان يقفز وجلس على المقعد، كما لو كان يعرف المنزل، واستوحت ريتا كيمبال اسم الكلب "سبايك" من الكلب الكبير الشرير في الكرتون الشهير "توم وجيري".

جدير ذكره أن "سبايك" يزن 12.9 رطلاً من هجمات متعددة من حيوانات أخرى وعاد أقوى في كل مرة.