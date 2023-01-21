عدسة "فلسطين اليوم" تواكب جني محصول "الملفوف " في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:18 م
21 يناير 2023
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