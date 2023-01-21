ما هي خطوة "بن غفير" القادمة للضغط على السلطة ؟

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم السبت 21/1/2023 أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيطلب من حكومة الاحتلال تشديد الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بإجراء خصم إضافي من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية .

وزعم بن غفير أن مطالبه تأتي للضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية ، وخاصة أنها تأتي على غرار خطوة وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، والذي خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة

ويعتقد الكثير من اليمين المتطرف أنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم".