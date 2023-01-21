حقيقة وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي على صفحات ومنتديات إسلامية، بشكل كبير جداً، لدرجة أن الكثير من الصفحات أخذت تنعى الشيخ النابلسي، في وقت نفت بعض المصادر والمواقع والصفحات الشخصية وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، وقالت إنها محض اشاعات روجت لها بعض الصفحات والمواقع دون تحري صحة ودقة الخبر.

ما حقيقة وفاة الشيخ محمد النابلسي

ما حقيقة وفاة الشيخ محمد النابلسي، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ستنشر عبر موقعها "حقيقة وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، حيث نعى نشطاء كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات وصلت عددها للآلاف بوفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، في وقت لم تتأكد أنباء وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، إذ خرجت تصريحات من مقربين من الشيخ النابلسي تنفي خبر وفاته، وهو ما دعا الناس لتداول سؤال، ما حقيقة وفاة الشيخ محمد النابلسي.

إنا لله وإنا إليه راجعون في زمة الله، الداعيه الإسلامى الشيخ #محمد_راتب_النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما

للفقيد الرحمه وللأمه الإسلاميه الصبر والسلوان — أبوعمر (@hashemomar) January 21, 2023

هل توفي الشيخ محمد راتب النابلسي

هل توفي الشيخ محمد راتب النابلسي، سؤال بات يدور في خاطر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روجت صفحات ونشطاء السوشيال ميديا خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي، لكن المقربين منه نفوا خبر وفاته، وقالوا إن الشيخ محمد راتب النابلسي ما يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، وهي أخبار تنافي الشائعات التي أطلقتها عدة صفحات إخبارية وحسابات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي

سبب وفاة محمد راتب النابلسي، حيث انتشرت عدة تغريدات تنعى الشيخ محمد راتب النابلسي، وقالت تلك التغريدات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله الداعية الإسلامي الشيخ محمد راتب النابلسي، عن عمر يناهز الـ 85 عاماً، للفقيد الرحمة، وللأمة الإسلامية الصبر والسلوان، وكذلك انتشر عشرات تغريدات النعي للشيخ النابلسي، قبل أن تنفي صفحات عدة خبر وفاة الشيخ النابلسي، معتبرة ما يصدر عن وسائل إعلامية وصفحات إخبارية بشأن وفاة الشيخ النابلسي عار عن الصحة، وعن سؤال البعض حول، سبب وفاة محمد راتب النابلسي، فإن الشيخ النابلسي لايزال على قيد الحياة، لذلك ليس هناك إجابة حول، سبب وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي.