اليوم : 1591 تاجـــراً من غزة يتقدمون للاقتراع في انتخابات غرفة التجارة والصناعة

أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن انتخابات غرف التجارية والصناعية الفلسطينية ستنطلق اليوم بعد توقف منذ سنوات في قطاع غزة ، حيث من المقرر أن يتقدم للاقتراع 1591 تاجراً ورجل أعمال في تمام الساعة ال8 صباحاً.

وقال العسيلي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إن الانتخابات المقررة اليوم كانت من المفترض أن تكون في مكانيين وهما غزة وجنين ، ولكن ما يجري اليوم هي الانتخابات في قطاع غزة وتحت إشرافي شخصياً ".





وبين العسيلي أن الانتخابات تجري لأول مرة في الوطن بشكل تام ومتكامل بين المحافظات الشمالية والجنوبية من أجل التعبير عن لحمة الوطن، موضحاً أنه من المقرر أن يتنافس 25 مرشحاً في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية.

وبين أن الانتخابات جرت في بعض المحافظات الشمالية بالتزكية ، وأخرى بالانتخابات والشفافية.

وكانت الانتخابات جرت في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.