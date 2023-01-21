اليوم : 1591 تاجـــراً من غزة يتقدمون للاقتراع في انتخابات غرفة التجارة والصناعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 ص
21 يناير 2023
غرفة التجارة والصناعة غزة.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن انتخابات غرف التجارية والصناعية الفلسطينية ستنطلق اليوم بعد توقف منذ سنوات في قطاع غزة ، حيث من المقرر أن يتقدم للاقتراع 1591 تاجراً ورجل أعمال  في تمام الساعة ال8 صباحاً.

وقال العسيلي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إن الانتخابات المقررة اليوم كانت من المفترض أن تكون في مكانيين وهما غزة وجنين ، ولكن ما يجري اليوم هي الانتخابات في قطاع غزة وتحت إشرافي شخصياً ".

الاقتراع.PNG
 

وبين العسيلي أن الانتخابات تجري لأول مرة في الوطن بشكل تام ومتكامل بين المحافظات الشمالية والجنوبية من أجل التعبير عن لحمة الوطن، موضحاً أنه من المقرر أن يتنافس 25 مرشحاً في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية.

وبين أن الانتخابات جرت في بعض المحافظات الشمالية بالتزكية ، وأخرى بالانتخابات والشفافية.

وكانت الانتخابات جرت في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات