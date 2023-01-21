حرب روسيا أوكرانيا.. حصار باخموت وتقدم القوات الروسية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك ولوبكوف بمنطقة زابوريجيا ، وأطبق الحصار على مدينة باخموت.

أفاد أحد قادة مجموعة "فاغنر"، بأن القوات المتحالفة تتحرك بنجاح، والمعارك تدور بالفعل داخل مدينة باخموت نفسها .

وقال الزعيم المحلي في دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن مقاتلي قوات "فاغنر" على وشك فرض حصار عملياتي على مدينة باخموت، مشيرا إلى أن وضع القوات الروسية في سوليدار تحسن أكثر.

وتابع بوشيلين: "يمكننا القول إن الوضع بشأن أرتيموفسك (باخموت)، إن لم يكن على وشك الاكتمال، فهو قريب من فرض حصار عملياتي، الذي تسعى إليه وحدات فاغنر الموجودة هناك".