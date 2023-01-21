رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر يناير 2023، من المتوقع أن تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن صرف المنحة القطرية شهر يناير 2023 خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم تجديد المنحة القطرية لعام قادم، وهو ما يعني أن المستفيدين من 100 دولار القطرية سيستلمون دفعاتهم الشهرية حتى نهاية عام 2023.

رابط فحص 100 دولار لشهر 1-2023

يتوجه المواطن في قطاع غزة- المستفيد من المنحة القطرية 100 دولار- إلى رابط الاستعلام الحكومي الذي خصصته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الشريكة كوزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، لفحص اسمه ضمن كشوفات الشهر الجاري، وهو ما يعرف لدى المستفيدين بـ، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يناير 2023، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص 100 دولار لشهر 1-2023.

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رابط فحص 100 دولار شهر 1 يناير الاستعلام الحكومي

أعلنت مصادر خاصة موثوقة، عن موافقة اللجنة القطرية لاعاة إعمار قطاع غزة، على تجديد المنحة القطرية 100 دولار حتى شهر ديسمبر لعام 2023، وهو ما أسعد المستفيدين الذين يعتبرون تلك الدفعة النقدية مثابة مصدر دخل وحيد لهم، بفعل تعطلهم عن العمل منذ سنوات، لذلك تستعد الأسر المستفيدة للتوجه إلى، رابط فحص 100 دولار شهر 1 يناير الاستعلام الحكومي، حتى تستعلم عن اسمها ضمن الكشوفات الحالية فور الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 1يناير 2023.

موعد صرف منحة قطر شهر 1

حتى اللحظة لا يوجد تصريح رسمي عن، موعد صرف منحة قطر شهر 1، لكن المصادر الخاصة الموثوقة أكدت أن الأمم المتحدة- الجهة المشرفة على صرف المنحة القطرية 100 دولار- ستبدأ بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1 يوم غد الاحد، لذا ينتظر المستفيدون تفعيل رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر يناير 2023، للاستعلام عن أسمائهم ضمن الكشوفات الحالية، مع الإشارة إلى أن نحو 100 ألف أسرة تستفيد من منحة قطر 100 دولار شهريا منذ عام 2018.