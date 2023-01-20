سعر غرام الذهب في سوريا لحظة بلحظة | أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21-1-2023

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل يومي أسعار الذهب من مختلف العيارات في التعاملات اليومية، حيث تشهد محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث متزايدة عن أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، و خصوصاً من قبل السوريين المقبلين على الزواج و أصحاب محلات الصاغة السورية.

أسعار الذهب في سوريا لحظة بلحظة

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023، انخفاضاً ملحوظاً في سعر جرام الذهب خلال التداولات الصباحية اليوم، و في السطور التالية نرصد لكم أسعار الذهب في سوريا.

أسعار الذهب مقابل الليرة السورية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا نحو 153.822 ليرة، ما يعادل 61.24 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 22، فبلغ نحو 141.004 ليرة، ما يعادل 56.14 دولار.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 134.597 ليرة، ما يعادل 53.58 دولار.

و جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا عند 115.368 ليرة، ما يعادل 45.93 دولار.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا 89.730 ليرة، ما يعادل 35.72 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فبلغ 76.911 ليرة، ما يعادل 30.62 دولار.

و بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.076.778 ليرة، ما يعادل 428.68دولار.