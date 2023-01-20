الشيخ خضر عدنان: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة في الضفة الغربية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر خضر عدنان إن ما يحدث في الضفة مقاومة يقودها جيل شاب، والاحتلال عاجز عن وقف هذه المقاومة.

و في رده على تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال القيادي عدنان إن الشبان المقاومون يحذون حذو النماذج الكبيرة لدى شعبنا، مشيراً الى أن العمل يتقدم ويتصاعد في المقاومة أكثر من أي وقت مضى.

و لفت الى أن هناك حاضنة شعبية قوية متماسكة تدافع عن المقاومين وتحتضنهم.

و أشار الى أن اقتحام الاحتلال لمناطق الضفة المحتلة بات مكلفاً لجنود الاحتلال، حيث أن كل اقتحام يواجه بتصدي ومقاومة شجاعة.

و أوضح الشيخ خضر عدنان الى أن الأهالي يدافعون عن أرضهم ببسالة، وتجلى ذلك اليوم في منطقة جوريش بنابلس، وفي رافات بالقدس.

و أكد أن حواجز الضفة أصبحت "ملطشة" بفعل ضربات المقاومة، والشباب المقاوم يتقدم ويتجهز لمواجهة الاحتلال.

و دعا القيادي خضر عدنان الى أن الفصائل كافة لوضع الإمكانات بيد المقاومين لأن هذا ما يردع الاحتلال، ويلجم وحشيته وإرهابه بحق شعبنا.