250 عملاً مقاوماً في الضفة و القدس خلال الاسبوع الماضي

وثق مركز معلومات فلسطين، "معطى" 250 عملا مقاوما في الضفة الغربية و القدس المحتلة خلال أسبوع، أي في الفترة الواقعة ما بين 13 يناير- 19 يناير 2023.

وبحسب المركز، فقد استشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وجرح 3 إسرائيليين، فيما سجلت 28 عملية إطلاق نار.

و وفقاً لـ "معطى" فقد وقعت عملية طعن و11 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، و21 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.

و وثق المركز تفجير 16 عبوة ناسفة، و5 مظاهرات واندلاع 96 نقطة مواجهة، وحرق منشأة عسكرية "إسرائيلية" خلال أسبوع.