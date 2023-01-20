راصد جوي: استمرار غياب المنخفضات الجوية حتى نهاية الشهر

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي بأن مربعانية شتاء هذا العام هي الأقل أمطاراً منذ عدة سنوات طويلة.

و بحسب الراصد الجوي، فإن التوقعات تشير الى استمرار غياب المنخفضات حتى الأيام الأخيرة منها حتى نهاية الشهر الحالي يناير 2023.

أما فيما يتعلق بحالة الجو خلال الأيام القادمة، توقعت الأرصاد الجوية أن تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئياً دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار.

و يوم الأحد يكون الجو صافياً، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، و تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ويبقى الجو جافاً ومستقراً ومشمساً وبارداً في ساعات الصباح والمساء والليل، لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبياً فترة الظهيرة، الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

و يبقى الجو صافياً يوم الاثنين، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاءها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ويستمر الجو مشمساً ومستقراً تماماً نهاراً مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة، ليلاً تسود أجواء باردة.

و تستمر الأجواء الصافية يوم الثلاثاء، و تبقى الأجواء الجافة والمشمسة هي المسيطرة تماماً على أجواء المنطقة دون تبدل يذكر على حركة درجات الحرارة. ومع المساء يصبح الجو بارداً بشكل لافت خاصة في فترة منتصف الليل والفجر الباكر، و الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً.

و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الاربعاء ويكون الطقس ويبقى مشمساً نهاراً مع نشاط خفيف للرياح الشرقية. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. ليلاً يعود الجو بارداً في مختلف المناطق خاصة الجبلية. والله تعالى اعلى وأعلم.