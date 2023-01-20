اعتصام بالقرب من سفارة الاحتلال في عمان رفضاً لسياسة حكومة الاحتلال الجديدة

شارك عشرات المتظاهرين في اعتصام نظمه الملتقى الوطني لدعم المقاومة و حماية الوطن اليوم الجمعةـ أمام سفارة الاحتلال في عمان، و ذلك للاحتجاج على سياسة حكومة الاحتلال الجديدة المتطرقة التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

و ندد المشاركون في الاعتصام بالصمت العربي و الدولي تجاه ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، كما استنكروا سياسة الكيل بمكيالين العالمية فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي و الحرب الروسية في أوكرانيا.

و طالب المحتجون حكومة بلادهم بالفاء اتفاقيات الغاز و الماء مقابل الكهرباء بالإضافة للاتفاقيات الزراعية و مشاريع "بوابة الأردن"، مطالبين بالانتقام للشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي.