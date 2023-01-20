ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 20-1-2023

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في التعاملات اليومية بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين، بعد استئناف الأنشطة مع افتتاح الاقتصاد.

وأفادت مصادر اقتصادية، بارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 86.54 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 80.50 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن "الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني، وبحسب تقارير فإن أعباء الإصابات بفيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته، الأمر الذي يعزز التفاؤل حول الطلب".