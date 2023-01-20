غزة: إعادة بناء 20 دونما من دفيئات زراعية دمرها الاحتلال

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي

اكدت وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، أن إعادة تأهيل وتطوير المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة والتي تضررت في العدوان الإسرائيلي، يقع في صلب استراتيجية الوزارة والحكومة الفلسطينية بالتعاون مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت بناء وتسليم 20 دونما من الدفيئات الزراعية.

وقال وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، خلال تفقد الوزير لعدد من المشاريع في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي استفادت من دعم الوزارة من خلال برنامج تصدير الممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، والبنك الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والحكومة اليابانية في مجال دعم قطاع النسيج ومنظمة اليونيدو، وكندا في مجال دعم المشاريع النسوية.

وأضاف أنه تم إعادة بناء وتسليم 20 دونمًا من الدفيئات الزراعية الفاعلة لــ18 مزارعًا للسماح لهم باستئناف النشاطات الزراعية والإنتاجية من جديد، توزعت كالآتي: 3 دفيئات زراعية في رفح، و 4 في خان يونس، و 11 في بيت لاهيا.