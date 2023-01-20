صدام داخل حكومة نتنياهو وتحدي للإدارة الأمريكية..!

أصدر وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريش، أمرًا بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها حفيد الحاخام دروكمان، جالانت وزير الجيش أمر من ناحيته بالاستمرار بالاخلاء.

وهاجم وزير المالية في حكومة نتنياهو والمستوطن سموتريتش، وزير الجيش جالانت، وأصدر الوزير سموتريتش صباح اليوم أمرًا إلى الإدارة المدنية وقائد جيش جيش العدو الإسرائيلي في شمال الضفة بوقف الإخلاء حتى إجراء مناقشة حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.

وأمر وزير الجيش جالانت، بعدم الإكتراث بكلام سموترتش وأمر بتنفيذ الاخلاء دون التحدث الى سموتريتش ، والاخير قال ان هذا التصرف من جالانت يعتبر تناقض تام للاتفاقات الائتلاف ".

ووفق الاعلام العبري، فقد تحول إخلاء البؤرة الاستيطانية إلى أزمة سياسية ـ إدارية، فيما وقفت ‏عوتسما يهوديت ضد جالانت وقال الحزب : "جالانت يواصل سياسة اليسار".

وعلق مسؤولين حكوميين كبار: "سموتريتز وبن غفير علموا مسبقا بإنشاء البؤرة الاستيطانية ، إنهما يحرقان المنطقة عمدا"

و‏يأتي إنشاء البؤرة الاستيطانية على خلفية زيارة لإسرائيل قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي ، الذي طلب من "إسرائيل" تهدئة المنطقة