مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء في القدس

شارك مئات المقدسسين، اليوم، في تأدية صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة "الرأس" ببلدة قلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مسيرة انطلقت عقب انتهاء الصلاة صوب الأراضي المهددة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، ونددوا بإجراءات الاحتلال ومستوطنيه والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وأوضحت أن مجلس قروي البلدة أغلقت كافة المداخل المؤدية للمنطقة بجرافة لمنع المستوطنين من دخولها ومواصلة الحفر والتجريف فيها، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تقع غرب مطار قلنديا ضمن المناطق المصنفة "ج"، ودأب مزارعون من قرية قلنديا على زراعتها منذ عقود.

يشار إلى أن هذه الفعالية بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، استنكارًا لقيام أحد المستوطنين منذ عدة أيام بأعمال تجريف وحفر، في أراضٍ تابعة لقريتي قلنديا ورافات، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.