قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتعتقله في القدس

أفادت المصادر المحلية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا عقب الاعتداء عليه، خلال توجهه لأداء صلاة الجمعة، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب الأسباط، واحتجزت آخر في طريق الواد، وفتشته ودققت في بطاقته الشخصية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية المشددة في القدس المحتلة، وتقوم تضيق الخناق على أهلها خاصة يوم الجمعة، لعرقلة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك.