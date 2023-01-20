ما صحة فيديو عرض شاب الزواج من فتاة بملعب "خليجي 25"؟

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر شابا عراقيا يتقدم لخطوبة حبيبته خلال إحدى مباريات دوري "خليجي 25"

وخلال الفيديو المنتشر، يظهر من مدرّجات ملعب كرة قدم شاب يتقدّم من الفتاة الجالسة إلى جانبه وهو يحمل خاتماً فيما يبدو أنّه عرضُ زواجٍ أو خطوبة، في ظلّ تفاعل المحيطين به.

وعلق العديد من النشطاء بعد نشر الفيديو بقولهم: "فعلها ابن الرافدين وخطب" مع إشارة إلى "خليجي 25".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو في الحقيقة ملتقط في ملعب نادي غلطة سراي التركي.

وانتشر هذا الفيديو في ظلّ استضافة العراق لكأس الخليج الخامس والعشرين على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً.

وما يؤكد عدم صحة الخبر أنّ الشكل الهندسيّ للملعب الظاهر في الفيديو يختلف عن ملعبي "الميناء" و"استاد البصرة" المعتمدين في مباريات "خليجي 25".

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، لم يرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه، إلا أنّ محرّك "غوغل لانس" تعرّف إلى ملابس الشاب وطابقها مع زيّ نادي "غلطة سراي" التركي.

وأرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح باللغة التركيّة مثل "عرض زواج ملعب غلطة سراي" (evlilik teklifi galatasaray) في موقع "تيك توك" إلى فيديوهات عدّة لعروض زواجٍ حصلت في الملعب نفسه، ومن بين هذه المشاهد فيديو يظهر الثنائيّ نفسه الظاهر في المنشور المتداول لكن من زاوية أخرى.

جدير ذكره أنه تتطابق عناصر هذا الفيديو مع ذاك المنشور في صفحات عراقيّة، وتظهر فيه إشارات واضحة إلى أنّ الملعب لا يمتّ بصلة إلى العراق بل هو ملعب نادي غلطة سراي التركيّ.