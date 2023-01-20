وظيفة شاغرة في قصر رونالدو بهذه المواصفات!

ذكرت تقارير صحفية، مؤخراً، عن وجود وظيفة شاغرة في منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.

وأعلن النصر السعودي تعاقده الرسمي مع الأسطورة رونالدو نهاية الشهر الماضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مقابل راتب سنوي تبلغ قيمته 173 مليون جنيه إسترليني..

وذكرت صحيفة "يلي ميل" البريطانية، أنه على الرغم من استمرار رونالدو (38 عاما) في الملاعب وعدم اعتزاله كرة القدم بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر رفقة منتخب البرتغال، إلا أنه بدأ ترتيب حياته بعد التقاعد والابتعاد عن المستطيل الأخضر.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن رونالدو قام بتجهيز القصر الخاص به بعد اعتزال كرة القدم في البرتغال، والذي يبلغ سعره 17 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن منزل الأسطورة البرتغالي يقع في كوينتا دي مارينيا، وسيكون جاهزا في يونيو/ حزيران المُقبل، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بتشييده.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم البرتغالي يبحث عن شيف بمواصفات خاصة لطهي الطعام الخاص بعائلته براتب شهري يقدر بـ4 آلاف و500 جنيه إسترليني.

واشترط النجم البرتغالي في هذه الوظيفة أن يكون الشيف يتمتع بالقدرة على طهي الطعام البرتغالي التقليدي، فضلاً عن الأطباق العالمية مثل السوشي.

وأشارت إلى أنه يوجد منطقة مخصصة في القصر الفخم، لتحضير الأطباق اليابانية الشهية دون غيرها.

جدير ذكره أنه لم يُفصح رونالدو عن موعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي حتى الآن، حيث يستعد لبدء رحلته في الملاعب السعودية خلال الظهور الأول في مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الخميس، في كأس موسم الرياض.