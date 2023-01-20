مصرع شاب مقدسي بحادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

لقي شاب مصرعه، الليلة الماضية، من بلدة مخماس شمال شرق القدس بحادث إطلاق نار بالولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل الشاب سامر سعود( 17عاماً) من بلدة مخماس شمال شرق القدس بحادث إطلاق نار في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وأوضحت، أن الحادث جرى خلال إطلاق نار وقع بين عصابات إجرامية خلال تواجد الشاب سعود في أحد المتاجر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

جدير ذكره أنه تقع العديد من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة انتشار العصابات وبيع السلاح في العديد من الولايات الأمريكية.