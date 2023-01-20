الذكرى الثانية عشر لاستشهاد المجاهد سالم السمودي

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد الفارس:

بتاريخ 21 أكتوبر عام 1987م، كانت بلدة اليامون في جنين على موعد مع فارسها سالم محمد السمودي لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، حيث تلقى تعلمه في مدارس بلدته.

في صفوف الجهاد:

انتمى فارسنا سالم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع العام 2008، ثم تدرج بالعمل ليصبح أحد مجاهدي سرايا القدس في جنين، وكان من المشاركين في صد عمليات التوغل الصهيونية للمخيم وزرع العبوات الناسفة، وإطلاق النار التي استهدفت حواجز الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 20 يناير عام 2011م، كان فارسنا سالم على موعد مع الشهادة، حيث جهز نفسه وانطلق بسلاحه الرشاش نحو مستوطنة "موفيه دوتان" ليطلق صليات رصاصه المباركة صوب جنود الاحتلال ويدور اشتباك مسلح، ويحقق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الصهاينة ويرتقي شهيدًا على درب من سبقه من الشهداء مقبلاً غير مدبر.