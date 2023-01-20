بالصور مليوني شخص يتظاهرون بفرنسا رفضاً لرفع سن التقاعد

تظاهر مليوني شخص في أنحاء فرنسا، أمس الخميس، ضد خطة الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد.

وأفادت العديد من النقابات التي نظمت الاحتجاجات والإضرابات التي شملت قطاع النقل وقطاعات أخرى أن أكثر من مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات.

وكانت خرجت سابقاً حشود كبيرة للاحتجاجات على الجهود الفرنسية السابقة لإصلاح نظام التقاعد، لا سيما خلال فترة ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأولى وتحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2010.

وكان ماكرون تعهد في وقت سابق، الخميس، بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية لنظام معاشات التقاعد، والذي من شأنه أن يرفع سن التقاعد في البلاد، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات على مستوى البلاد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، على هامش قمة فرنسية - إسبانية في برشلونة: "إنه يجب أن نقوم بهذا الإصلاح".

وأضاف ماكرون: "أنه سنفعل ذلك باحترام وبروح من الحوار، ولكن أيضا بحزم ومسؤولية".





