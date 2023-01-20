أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 20-1-2023

شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الجمعة 20 -1-2023، تغييرات على سعر جرام الذهب في تداولات الذهب في الأسواق الفلسطينية.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب في فلسطين؛ نظراً لأن الذهب الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة العالية، حيث يهتم بمتابعته العديد من المستثمرين بالعملات الرقمية، كما يهم التجار والصاغة وبائعي الذهب، بالإضافة لأنه يهم شريحة كبيرة من الناس التي تهتم بشراء الذهب للزينة.

وجاءت أسعار بيع الذهب في الأسواق الفلسطينية بكافة العيارات المختلفة ، اليوم الجمعة، 20-1-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالشيكل

أسعار الذهب عيار 24 212.76 شيكل

أسعار الذهب عيار 22 195.03 شيكل

أسعار الذهب عيار 21 186.17 شيكل

أسعار الذهب عيار 18 159.57 شيكل

أسعار أوقية الذهب 6,617 شيكل

أسعار جنيه الذهب 1,489 شيكل

أسعار كيلو الذهب 212,762 شيكل