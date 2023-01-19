سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من المصرين في هذا الصباح عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالأسواق وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي نجيب فيها عن الأسعار الجديدة حيث ارتفع مساء يوم أمس عيار 21 نحو 1770 جنيها و24 بسعر 2023 جنيهًا وبهذا التقلب بين الليل والنهار يجعل المهتمين في أن يتعرفوا بصورة دورية وعن الجديد فقد جاء التالي :

سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023

حيث متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

أولا: عيار 24 بيع 393,143 شراء 392,571

ثانيا: عيار 22 بيع 360,381 شراء 359,857

ثالثا: عيار 21 بيع 344,000 شراء 343,500

رابعا: عيار 18 بيع 294,857 شراء 294,429

خامسا: عيار 14 بيع 229,333 شراء 229,000

سادسا: عيار 12 بيع 196,571 شراء 196,286

سابعا: الاونصة بيع 12,226,743 شراء 12,208,971

ثامنا: الجنيه الذهب بيع 2,752,000 شراء 2,748,000

تاسعا: الكيلو بيع 393,142,857 شراء 392,571,429

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ، فإنه جاء التالي : وعند مستوى 29.69 جنيها للشراء، و 29.79 جنيه للبيع.

كما وسجل في بنك قناة السويس عند مستوى 29.79 للشراء، و 29.89 جنيه للبيع ، حيث شهد العملة الصعبة في الآونة الأخيرة انهيارًا تسبب في حالة من الارباك عند التجار والمستهلكين وتسبب في ازمة بالبلاد .



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأسعار التالية :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 156,283 ليرة $62.20

سعر الذهب عيار 22 143,260 ليرة $57.02

اسعار الذهب عيار 21 136,751 ليرة $54.43

اسعار الذهب عيار 18 117,214 ليرة $46.65

سعر الذهب عيار 14 91,165 ليرة $36.28

سعر الذهب عيار 12 78,141 ليرة $31.10

اسعار أوقية الذهب 4,860,391 ليرة $1,934

اسعار جنيه الذهب 1,094,005 ليرة $435.41

اسعار كيلو الذهب 156,282,675 ليرة $62,199

اسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

ونواصل معكم تقديم الأسعار ، حيث سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911

17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137

16 يناير 154,809 135,461 116,109 90,306 77,405

15 يناير 155,213 135,814 116,411 90,541 77,606

14 يناير 155,201 135,804 116,402 90,534 77,600

13 يناير 155,242 135,840 116,434 90,559 77,621

12 يناير 153,369 134,201 115,029 89,466 76,685

11 يناير 151,784 132,814 113,840 88,541 75,892

10 يناير 151,769 132,801 113,829 88,533 75,885

9 يناير 151,228 132,328 113,423 88,217 75,614

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .