سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 م
19 يناير 2023
سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من المصرين في هذا الصباح عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالأسواق وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي نجيب فيها عن الأسعار الجديدة حيث ارتفع مساء يوم أمس عيار 21 نحو 1770 جنيها و24 بسعر 2023 جنيهًا وبهذا التقلب بين الليل والنهار يجعل المهتمين في أن يتعرفوا بصورة دورية وعن الجديد فقد جاء التالي :

سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023

حيث متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

أولا: عيار 24 بيع 393,143 شراء 392,571

ثانيا: عيار 22 بيع 360,381 شراء 359,857

ثالثا: عيار 21 بيع 344,000 شراء 343,500

رابعا: عيار 18 بيع 294,857 شراء 294,429

خامسا: عيار 14 بيع 229,333 شراء 229,000

سادسا: عيار 12 بيع 196,571 شراء 196,286

سابعا: الاونصة بيع 12,226,743 شراء 12,208,971

ثامنا: الجنيه الذهب   بيع 2,752,000 شراء 2,748,000

تاسعا: الكيلو  بيع 393,142,857 شراء 392,571,429

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ، فإنه جاء التالي : وعند مستوى 29.69 جنيها للشراء، و 29.79 جنيه للبيع.

كما وسجل في بنك قناة السويس عند مستوى 29.79 للشراء، و 29.89 جنيه للبيع ، حيث شهد العملة الصعبة في الآونة الأخيرة انهيارًا تسبب في حالة من الارباك عند التجار والمستهلكين وتسبب في ازمة بالبلاد .

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سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأسعار التالية :

الوحدة ليرة سورية     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      156,283 ليرة       $62.20

سعر الذهب عيار 22       143,260 ليرة       $57.02

اسعار الذهب عيار 21      136,751 ليرة       $54.43

اسعار الذهب عيار 18      117,214 ليرة       $46.65

سعر الذهب عيار 14       91,165 ليرة $36.28

سعر الذهب عيار 12       78,141 ليرة $31.10

اسعار أوقية الذهب   4,860,391 ليرة     $1,934

اسعار جنيه الذهب   1,094,005 ليرة     $435.41

اسعار كيلو الذهب    156,282,675 ليرة $62,199

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اسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

ونواصل معكم تقديم الأسعار ، حيث سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

18 يناير     153,822    134,597    115,368    89,730     76,911

17 يناير     154,274    134,993    115,707    89,993     77,137

16 يناير     154,809    135,461    116,109    90,306     77,405

15 يناير     155,213    135,814    116,411    90,541     77,606

14 يناير     155,201    135,804    116,402    90,534     77,600

13 يناير     155,242    135,840    116,434    90,559     77,621

12 يناير     153,369    134,201    115,029    89,466     76,685

11 يناير     151,784    132,814    113,840    88,541     75,892

10 يناير     151,769    132,801    113,829    88,533     75,885

9 يناير       151,228    132,328    113,423    88,217     75,614

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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