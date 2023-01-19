سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من المصرين في هذا الصباح عن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالأسواق وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي نجيب فيها عن الأسعار الجديدة حيث ارتفع مساء يوم أمس عيار 21 نحو 1770 جنيها و24 بسعر 2023 جنيهًا وبهذا التقلب بين الليل والنهار يجعل المهتمين في أن يتعرفوا بصورة دورية وعن الجديد فقد جاء التالي :
سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023
حيث متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم التالي :
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
أولا: عيار 24 بيع 393,143 شراء 392,571
ثانيا: عيار 22 بيع 360,381 شراء 359,857
ثالثا: عيار 21 بيع 344,000 شراء 343,500
رابعا: عيار 18 بيع 294,857 شراء 294,429
خامسا: عيار 14 بيع 229,333 شراء 229,000
سادسا: عيار 12 بيع 196,571 شراء 196,286
سابعا: الاونصة بيع 12,226,743 شراء 12,208,971
ثامنا: الجنيه الذهب بيع 2,752,000 شراء 2,748,000
تاسعا: الكيلو بيع 393,142,857 شراء 392,571,429
وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ، فإنه جاء التالي : وعند مستوى 29.69 جنيها للشراء، و 29.79 جنيه للبيع.
كما وسجل في بنك قناة السويس عند مستوى 29.79 للشراء، و 29.89 جنيه للبيع ، حيث شهد العملة الصعبة في الآونة الأخيرة انهيارًا تسبب في حالة من الارباك عند التجار والمستهلكين وتسبب في ازمة بالبلاد .
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21
كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأسعار التالية :
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 156,283 ليرة $62.20
سعر الذهب عيار 22 143,260 ليرة $57.02
اسعار الذهب عيار 21 136,751 ليرة $54.43
اسعار الذهب عيار 18 117,214 ليرة $46.65
سعر الذهب عيار 14 91,165 ليرة $36.28
سعر الذهب عيار 12 78,141 ليرة $31.10
اسعار أوقية الذهب 4,860,391 ليرة $1,934
اسعار جنيه الذهب 1,094,005 ليرة $435.41
اسعار كيلو الذهب 156,282,675 ليرة $62,199
اسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18
ونواصل معكم تقديم الأسعار ، حيث سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911
17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137
16 يناير 154,809 135,461 116,109 90,306 77,405
15 يناير 155,213 135,814 116,411 90,541 77,606
14 يناير 155,201 135,804 116,402 90,534 77,600
13 يناير 155,242 135,840 116,434 90,559 77,621
12 يناير 153,369 134,201 115,029 89,466 76,685
11 يناير 151,784 132,814 113,840 88,541 75,892
10 يناير 151,769 132,801 113,829 88,533 75,885
9 يناير 151,228 132,328 113,423 88,217 75,614
وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة 20-1-2023 عيار 21 و18 و14 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .