جامعة هارفارد تتراجع عن منع تعيين المدير السابق لـ"رايتس ووتش"

تراجع عميد كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأميركية دوغلاس إلمندورف، اليوم الخميس، عن قراره بمنع تعيين مديرمنظمة "هيومن رايتس ووتش" السابق كينيث روث في مركز لدراسات حقوق الإنسان في الجامعة.

واتخذ إلمندورف قراره بمنع تعيين روث بسبب انتقادات وجهها الأخير لكيان الاحتلال الصهيوني خلال عمله السابق.

ووبحسب المعلومات، فقد اعتذر إلمندورف عن قراره السابق في خطاب علني، واعتبره قراراً خاطئاً، مؤكداً أنه سيتم عرض الوظيفة مجددا على روث.

ويُشار إلى أنه جاء قرار العميد إلمندورف بعد حملة واسعة ضد القرار قادها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، شملت توقيع أكثر من ألف طالب من الكلية ونحو 25 منظمة طلابية على عريضة تطالب بطرد العميد بسبب "انحيازه لإسرائيل وجرائمها".

وبعد صدور الاعتذار من العميد، بادر مركز "كار" لحقوق الإنسان التابع لكلية كينيدي بعرض الوظيفة مجددا على روث، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اتخاذ القرار السابق.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "العميد إلمندروف أبلغ أساتذة حقوق الإنسان في كلية كينيدي كاثرين سيكينك، أن "روث لن يُسمح له بتولي المنصب لأن هيومن رايتس ووتش متحيزة ضد إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن روث قوله :"إن اللقاء تم من خلال اتصال عبر الفيديو، وأجراه مع عميد كلية هارفارد، دوغلاس إلمندورف"، مضيفا أن "اللقاء كان ودودا لنحو نصف ساعة"، قبل أن يسأله الأخير إن كان لديه أعداء، ليجيبه روث بأنّ "لدي الكثير".

وأضاف روث :"أنّه كان واضحا أنه يريد أخذ الحديث إلى إسرائيل".

جدير ذكره أنه كانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت في أبريل 2021، تقريرا أكدت فيه أن "إسرائيل تنتهج سياسات الفصل العنصري بحق الفلسطينيين"، واصفة ذلك بالجريمة ضد الإنسانية.