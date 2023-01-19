الآن- بث مباشر مباراة برشلونة وسبته لايف HD الخميس 19-1-2023 بكأس ملك اسبانيا

بث مباشر مباراة برشلونة وسبته الآن اليوم الخميس 19-1-2023 ضمن منافسات الدوري السادس عشر من بطولة كأس ملك اسبانيا ، وبعد قليل من الآن ستبدأ هذه المواجهة النارية التي يستعد الملايين من الأشخاص حول العالم لمشاهدتها فيما يسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث بمئات الآلاف من قبل الجمهور المتابع للكرة المستديرة من أجل الوصول إلى رابط مشاهدة برشلونة ونضيف لكم في هذه السطور إلا أن فريق فلسطين اليوم الاخباري وضعنا تشكيلة الفريقين مع تردد القنوات الناقلة وتعد هذه المقالة ضمن الجهود التي يقدمها الموقع لمتابعيه في عالم الرياضة الكروية الأوروبية .

بث مباشر مباراة برشلونة وسبته الآن

وقبل أن تعرف سويا على رابط البث المباشر ، نقدم لكم موعد انطلاق مباراة برشلونة وسبته حيث ستبدأ في تماما الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والتاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان على ملعب الفونسو موروبي الذي يتسع لأكثر من عشرين ألفا .

بمعنويات عالية ، يدخل البرشا هذه المواجهة النارية حيث يتصدر الترتيب الأول في الدوري الاسباني برصيد 41 نقطة ، فيما يحتل الرياض الثاني بفارق ثلاثة نقاط ، وعن القنوات الناقلة فقد وضعنا لكم ابرز القنوات الرياضية.

مباراة برشلونة وسبته بث مباشر اليوم

أولا: القناة الاولى Ziggo Sport Select HD

ثانيا: القناة الثاية Sportdigital

ثالثا: القناة الثالثة Match! TV

رابعا: القناة الرابعة M. Liga de Campeones

خامسا: القناة الخامسة SSC EXTRA 1 HD

سادسا: القناة السادسة Sport 1 Hungary

سابعا: القناة السابعة Sport 1 Czechia

ثامنا: القناة الثامنة Arena Sport 1 HD Serbia

تاسعا: القناة التاسعة Tivibu Spor 2 HD

عاشرا: القناة العاشرة TVP Sport HD

الحادية عشرة: القناة الاخيرة Digi Sport 3 HD Romania

وحسب التقارير الأوروبية ، فإن لاعبي برشلونة وصولوا إلى سبتة قادمين من مالاجا عبر ثلاثة مروحيات ، كما وأن الفريق قد استعد لمواجهة نظيره من أجل تحقيق الفوز الكبير عبر تسديد أكبر عدد ممكن من الأهداف .

وضمن المعلومات التي نقدمها لكم ارفقنا لكم أسماء تشكيل ، وفي خط الهجوم يضم كل من : أنسو فاتي، فيران توريس وليفاندوفسكي ، وفي خط الوسط يضم كل من : سيرجي روبرتو، كيسي وبابلو توري، وفي خط الدفاع يضم كل من : بيليرين، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو وجوردي ألبا، ويتولى حراسة المرمى كل من : إينياكي بينيا ، وعن تردد القنوات.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وسبتة

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بي ان سبورت الرياضية نايل سات 12604. 27500. 3/4. افقي.

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب العرب سات: 11013 27500. 3/4. افقي.

مباشر برشلونة الآن HD

ويغيب عن هذه المباراة الاسبانية التي تعرض أيضا على المنصات الالكترونية الرياضية والمهتمة في بث المباريات ، اللاعب المهاجم ليفاندوفسكي بسبب طرده في المواجهة السابقة مع اوساسونا .

كما ويغيب عنها اللاعب فيران توريس بعد ان تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة أتلتيكو مدريد ، وفقًا لإدارة نادي برشلونة . ولمشاهدة المباراة اضغط ( هنــــــــــا ).

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل بث مباشر مباراة برشلونة وسبته الآن اليوم الخميس 19-1-2023 ضمن منافسات الدوري السادس عشر من بطولة كأس ملك اسبانيا نتمنى لكم أوسع الاعجاب وامتع الأوقات في متابعتها مع الاهل والاحباب .