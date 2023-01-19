عباس يطالب الولايات المتحدة بوقف انتهاكات الاحتلال فورًا

طالب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم، بمقرر الرئاسة في رام الله.

وحذر الرئيس، من خطورة هذه الانتهاكات من قتل وهدم وبناء المستوطنات واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيره، ومن تداعياتها.

وأطلع عباس، سوليفان، على الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد الشعب وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى تدمير مشروع حل الدولتين، مؤكدًا على رفضه لهذه الإجراءات، وتابع بالقول : "سنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وشدّد على أهمية إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب.

ويصعد جيش الاحتلال من انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده خصوصا في الضفة الغربية المحتلة، حيث يمارس ابشع الجرائم الانسانية والتخريبية بحق المواطنين العزل وممتلكاتهم.