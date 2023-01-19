جنين.. المقاومة تستهدف حاجز "دوتان" بعبوة محلية الصنع

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، باستهداف مقاومون حاجز مستوطنة "دوتان" جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعبوة.

وذكرت المصادر، أن مقاومين استهدفوا هذا الحاجز بعبوة محلية الصنع.

ولم يعرف حتى الآن، أن كان هذا الاستهداف قد أوقع خسائر بشرية لدى قوات الاحتلال.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تستهدف شبه يومي الحواجز العسكرية "الإسرائيلية" في مدينتي نابلس وجنين، بالعبوات وإطلاق نار، تسفر أحيانا عن وقوع جرحى وخسائر عند العدو.

واعترف جيش الاحتلال، فجر اليوم، عن إصابة جنديين (إسرائيليين) بانفجار عبوة ناسفة أُلقيت على جيب عسكري خلال عملية لجيش الاحتلال في مخيم جنين.