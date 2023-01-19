"قدس الإخبارية" تدين حملة التحريض التي تتعرض لها من أطراف مختلفة

أدانت شبكة قدس الإخبارية، حملة التحريض التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة من أطراف مختلفة تستهدف حساباتها وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها رصدت حملة تحريض ممنهجة من قبل مجموعات مختلفة، تدعو للإبلاغ عن منشورات شبكة قدس على موقع فيسبوك.

كما استهجنت الشبكة حملة التحريض ضدها، في ظل تغطيتها المهنية للأحداث والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، لاسيما العدوان الإسرائيلي الحاصل في الضفة الغربية والتصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيانها، على استقلاليتها وتغطيتها للأحداث بشكل مهني وموضوعي، واستمرارها في أداء رسالتها الإعلامية التي بدأتها منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.

وطالبت شبكة قدس الإخبارية، نقابة الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا السلوك وتجريمه كونه يتوافق مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يعانيه المحتوى الفلسطيني من ملاحقة وحذف من قبل الاحتلال ومنصات التواصل الاجتماعي.