القدس: تمديد الحبس المنزلي لفتى ويعيد اعتقال أسير محرر

أفادت مصادر مقدسية، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال مددت الحبس المنزلي لفتى، وأفرجت عن آخرين بشرط الحبس المنزلي، كما مددت اعتقال أسير قبل تحرره بدقائق.

وذكرت المصادر ذاتها، أن محكمة الاحتلال مددت الحبس المنزلي للفتى عبد الله عبيد من بلدة العيساوية لمدة 8 أيام، وأفرجت عن الفتية علي أبو عويس، وهاني داري، وأحمد داري، بشرط الحبس المنزلي لمدة 12 يوما ودفع كفالة مالية قيمتها ألف شيقل.

إلى ذلك، واستدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر عدي أبو تايه للتحقيق، علما أنه أفرج عنه صباح اليوم وهو من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد قضاء محكوميته البالغة 22 شهرا.

على الصعيد ذاته، مدد الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي "سيق سمرين" 7 أيام إضافية قبل تحريره بدقائق.