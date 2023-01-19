تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو سبتة كأس الملك، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا، يواجه برشلونة غريمه لحساب الجولة فريق أتلتيكو سبتة، وهو في قمة القوة الرياضية خاصة بعد تحقيق لقب السوبر الاسباني أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وسيواجه برشلونة فريق أتلتيكو سبتة على أرضية ملعب ألفونسو موروبي، بقيادة الحكم: خوان مارتينيز مونويرا

وحكم الفار: غييرمو كوادرا فرنانديز، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو سبتة

وستكون مباراة برشلونة و أتلتيكو سبتة معروضة على قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق حماد العنزي، صاحب الحقوق في عرض مباريات بطولة كأس مللك اسبانيا، الذي يواصل فيها برشلونة وغريمه في الدوري ريال مدريد الفوز والانتصار والمتوقع لهما الوصول للمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا202/2023م.

تشكلية برشلونة أمام أتلتيكو سبتة

وقد جاءت تشيكلة برشلونة أمام أتلتيكو سبتة في بطولة كأس ملك إسبانيا، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الاسبانية وابرزها صحيفة " سبورت"، فقد اعتمد مدرب برشلونة الاسباني تشافي هيرنانديز.

في حراسة المرمي إينياكي بينيا، فاتحاً الباب أمام مارك أندريه تير شتيغن للاستراحة.

أما في خط الدفاع: بيليرين، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو وجوردي ألبا، واراحة أراوخو

فيما خط الوسط جاء فيه: سيرجي روبرتو، كيسي وبابلو توري، مع إراحة نجوم الوسط أمام ريال مدريد كأس السوبر الاسباني، وابرزهم دي يونج

وجاء في خط الهجوم : أنسو فاتي، فيران توريس وليفاندوفسكي، مع اراحة لعثمان ديمبلي.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ سبتة 🆚 برشلونة



🏆 كأس الملك



⏰ الليلة في الأوقات التالية:



⏰7:00🇲🇷

⏰8:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸

⏰10:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇾 🇯🇴🇸🇴

⏰11:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/b3Ea5snLHV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 19, 2023

ويوم الأحد الماضي 15/1/2023م، حقق برشلونة لقب بطولة كأس السوبر الاسباني على غريمه الابدي ريال مدريد بـ3 أهداف مقابل هدف، سجل أهداف برشلونة: كلا من " جافي وبيدري وليفاندوفسكي، فيما سجل هدف الريال كريم بنزيما.