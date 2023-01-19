الكشف عن سبب إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن، تصدر لاعب السد القطري عبد الكريم حسن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان نادي السد القطري استبعاد عبد الكريم حسن خلال بيان صحفي أصدره النادي، اليوم الخميس19/1/2023م.

وحول سبب إيقاف نادي السد القطري لاعبه عبد الكريم حسن، بين نادي السد أن سبب إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة.

سبب إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن

واللاعب عبد الكريم حسن الحاج فضل الله من مواليد 28 أغسطس 1993، يلعب في مركز الدفاع مع منتخب قطر الوطني، وفي عام 2017 اعاره نادي السد إلى يوبين البلجيكي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2018.

وجاء في بيان نادي السد حول إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن :"تعلن إدارة النادي عن استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعادًا نهائيًا، وذلك نظرًا لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة".

من هو اللاعب عبد الكريم حسن

بدورها، قالت وسائل إعلام قطرية، أن سبب إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن من قبل نادي السد القطري واستبعاده الذي جاء عقب قرار اتحاد الكرة القطرية بإيقاف اللاعب عبد الكريم حسن، يرجع بسبب استهتار اللاعب عبد الكريم حسن في اراء مشجعي، خاصة اثناء لاعبه مع منتخب قطر خلال مونديال قطر 2022، وانشغاله في تصوير مقاطع الفيديو عبر موقع سناب شات، غير مهتم بظروف ونتائج منتخب قطر وأداء لاعبيه في المونديال.

وأعلن الاتحاد القطرية لكرة القدم، عن إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن، وعلل محللين قرار الاتحاد لنفس سبب إيقاف نادي السد واستبعاد اللاعب عبد الكريم حسن، وهي عدم اهتمامه بحالة منتخب قطر ونتائجه في مونديال قطر 2022، واهتمامه الكبير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وغيرها.

وودع المنتخب القطري مونديال قطر 2022، دون أي فوز، ويدخل التاريخ كأول فريق مستضيف لبطولة كأس العالم يخسر مباراة الافتتاح بعد الهزيمة من الإكوادور بهدفين دون رد دون أن يسدد أي كرة على مرمي المنافس المنتخب الإكوادور.