الإفتاء يدين الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والتي أدت إلى تحويله لثكنة عسكرية .

وبين أن الاحتلال تجاوز الانتهاكات بحق الأقصى وأدى إلى تحويله لثكنة عسكرية، بتصرفات استفزازية غير مسبوقة شملت صلوات تلمودية، وانبطاحات، وأناشيد، وغناء، ورقص داخل الباحات، إضافة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية.

وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال باعتراض دخول سفير المملكة الأردنية الهاشمية إلى المسجد الأقصى المبارك، واصفا ذلك بالاستفزاز والطغيان، والعبث الخطير بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.