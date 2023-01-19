العراق: وفاة مُشجع وإصابة 60 آخرين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة

قتل اليوم الخميس 19/1/2023، شخص فيما أصيب أكثر من 60 شخصاً بين مشجعين كرة قدم نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقالت مصادر أمنية:"إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً، وهناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، إقامة مباراة منتخب العراق، أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات هي "العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن".